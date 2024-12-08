Женщина увидела фотографии с помолвки и похудела на 57 килограммов

Жительница Шотландии решила похудеть ради будущей свадьбы и сбросила 57 килограммов с помощью операции.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Мелисса Каррэн рассказала, что страдала от проблем с лишним весом с детства. Уже тогда она пыталась худеть, но тщетно. Во взрослом возрасте у шотландки и вовсе развились неправильные пищевые привычки: она часто брала еду навынос, могла легко съесть несколько упаковок чипсов за раз и выпить пять банок газировки за день.

В марте 2022 года состоялась помолвка Каррэн и ее жениха. Она поняла, что пора менять образ жизни, когда увидела фотографии с мероприятия. Тогда женщина весила 137 килограммов, и то, как она выглядела на мероприятии, сильно ее расстроило.

13 килограммов Каррэн удалось сбросить самостоятельно. Чтобы похудеть еще больше, она полетела в Турцию, где сделала себе резекцию желудка. "Очень странно было просыпаться и не ощущать чувство голода", - призналась Каррэн.

Как отмечает женщина, сейчас она чувствует себя новым человеком. Теперь она любит фотографироваться и носить открытую одежду Раньше Каррэн хотела надеть на предстоящую свадьбу закрытое платье, чтобы скрыть лишний вес, но стала чувствовать себя увереннее и заказала более откровенный наряд.