Как происходит добыча золота из старых телефонов

У каждого из нас скопились десятки ненужных и сломанных гаджетов. Оказывается, все эти приборы способны принести немного пользы перед своим уничтожением, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.net.

Кстати, количество золота в технике значительно превышает концентрацию этого металла в природной руде, добываемой традиционным способом.