https://news.day.az/unusual/1714450.html Как происходит добыча золота из старых телефонов - ВИДЕО У каждого из нас скопились десятки ненужных и сломанных гаджетов. Оказывается, все эти приборы способны принести немного пользы перед своим уничтожением, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.net. Кстати, количество золота в технике значительно превышает концентрацию этого металла в природной руде, добываемой традиционным способом.
Как происходит добыча золота из старых телефонов - ВИДЕО
У каждого из нас скопились десятки ненужных и сломанных гаджетов. Оказывается, все эти приборы способны принести немного пользы перед своим уничтожением, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.net.
Кстати, количество золота в технике значительно превышает концентрацию этого металла в природной руде, добываемой традиционным способом.
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