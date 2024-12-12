Назван самый красивый вокзал в мире

Железнодорожная станция в Санкт-Вольфганге, расположенном в известном своими альпийскими озерами историческом регионе Зальцкаммергут, получила Версальскую премию ЮНЕСКО как самый красивый вокзал в мире.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Der Standard.

Вокзал принимает пассажиров ветки узкоколейной зубчатой железной дороги, соединяющей центр курортного Санкт-Вольфганга (542 м над уровнем моря) со станцией возле вершины горы Шафберг (1 782 м). При этом маршрут начинается в федеральной земле Верхняя Австрия, а его финальная точка расположена в земле Зальцбург. Линия начала работу в 1893 году.

Отмеченное премией новое здание вокзала было возведено в 2023 году. Его отличают панорамные окна с видом на близлежащее озеро Вольфгангзее. Двухэтажное помещение станции выполнено с применением древесины, стекла и стальных конструкций. Особенностью постройки является крыша волнообразной формы.

Версальская премия ЮНЕСКО была учреждена в 2015 году. Ее вручают за достижения в архитектуре и дизайне. Жюри оценивает оформление различных архитектурных объектов, разделенных на категории: вокзалы, аэропорты, университетские кампусы, спортивные сооружения, музеи, торговые центры, отели и рестораны.