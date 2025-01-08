Таяние ледников в Арктике может «высвободить» большое число потенциально смертельных микробов

Согласно одному исследованию, необычайно жарким летом 2016 года бактерия, вызывающая сибирскую язву, убила более 2500 оленей на отдаленном полуострове Ямал в Сибири. Патоген, ранее находившийся в вечной мерзлоте в "спящем" состоянии, в конечном итоге распространился и среди людей, унеся жизнь 12-летнего мальчика.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт "Новости ООН", некоторые исследователи считают, что эта вспышка являлась предвестником грядущих событий. Из-за изменения климата Арктика стремительно нагревается, и таяние ледников может "высвободить" большое число потенциально смертельных микробов, которые на протяжении столетий "спали" во льдах и к которым у современного человека нет иммунитета.

Об этой опасности, в частности, говорится в докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Международного научного совета, который посвящен возникающим в современном мире проблемам, угрожающим здоровью планеты и человечества.

"Поскольку эти микробы сейчас находятся в вечной мерзлоте, трудно сказать, насколько распространенной или опасной может быть эта проблема", - говорит Андреа Хинвуд, главный научный сотрудник ЮНЕП.

"Но есть причины для беспокойства", - добавляет она.

Арктика, простирающаяся на территории в 14 миллионов квадратных километров, покрыта слоем вечной мерзлоты, то есть замерзшей смеси почвы, камней, льда и органических материалов. Однако сейчас Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть земного шара, и в результате таяния вечной мерзлоты "просыпаются" древние бактерии и вирусы.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Environmental Sustainability, ежегодно "высвобождается" около четырех секстиллионов микробов - это цифра с 21 нулем.

Некоторые исследователи особенно обеспокоены тем, что в оттаявших останках умерших арктических животных могут находиться "спящие" микробы. Очагом сибирской язвы в 2016 году стал олений могильник. Большинство найденных там трупов принадлежали животным, умершим от этой болезни более 70 лет назад.

По словам Хинвуд, то, что сейчас происходит в Арктике, не раз происходило в более теплом климате, когда патогены передавались от людей к животным и наоборот. "Это не новое явление, но оно происходит в новом месте", - говорит эксперт.

Поскольку потепление открывает Арктику для судоходства, горнодобывающей промышленности и других отраслей, говорит Хинвуд, это может привести к тому, что гораздо больше людей окажутся в непосредственной близости от оттаявшей вечной мерзлоты и, соответственно, потенциально опасных микробов.