https://news.day.az/unusual/1722526.html Китайский полицейский стал звездой Интернета за этот арест - ВИДЕО Эффектное задержание нарушителя правопорядка полицейским в китайской провинции Юньнань широко расходится по соцсетям. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Китайский полицейский стал звездой Интернета за этот арест - ВИДЕО
Эффектное задержание нарушителя правопорядка полицейским в китайской провинции Юньнань широко расходится по соцсетям.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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