Китайский полицейский стал звездой Интернета за этот арест

Эффектное задержание нарушителя правопорядка полицейским в китайской провинции Юньнань широко расходится по соцсетям.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: