Обнаружена самая маленькая экзопланета

Европейские астрономы сообщили об открытии потенциально самой маленькой экзопланеты из когда-либо обнаруженных. Находка была сделана в системе пульсара PSR J0337+1715, расположенного в 4200 световых годах от Земли в созвездии Тельца.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, пульсар PSR J0337+1715 был открыт ещё в 2014 году и примечателен тем, что входит в уникальную тройную звёздную систему, состоящую из самого пульсара и двух белых карликов. Все три звезды расположены в пределах орбиты, сопоставимой по размеру с орбитой Земли вокруг Солнца.

Анализируя данные наблюдений за пульсаром, учёные обнаружили признаки присутствия четвёртого тела в системе. Математические модели указывают на то, что это может быть планета, размер и масса которой меньше, чем у Луны, и сопоставимы с параметрами Плутона.

Исследователи отмечают, что существует вероятность того, что обнаруженный сигнал является случайным излучением самого пульсара. Однако амплитуда сигнала необычно велика, что повышает вероятность реального существования планеты. Если планета действительно существует, то она обращается вокруг всей тройной системы по огромной орбите.

Открытие планет у пульсаров - довольно редкое явление. На сегодняшний день астрономы обнаружили лишь около полудюжины таких объектов, в то время как общее число известных экзопланет превышает 5000. Интересно, что самые первые экзопланеты, открытые в 1992 году астрономами Александром Вольщаном и Дейлом Фрейлом, также вращались вокруг пульсара PSR1257+12.

Учёные полагают, что планеты у пульсаров формируются не одновременно со звёздами, а после их гибели в результате взрыва сверхновой. Вероятно, они образуются в аккреционном диске взорвавшейся звезды, так как планеты, существовавшие до взрыва, вряд ли смогли бы пережить это катастрофическое событие.

Это открытие не только расширяет представления о разнообразии экзопланет, но и ставит новые вопросы о процессах формирования планетных систем в экстремальных условиях. Дальнейшие исследования помогут учёным лучше понять природу этого загадочного объекта и механизмы образования планет вокруг пульсаров.