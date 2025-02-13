К 2300 году Мировой океан может подняться на десять метров

Уровень Мирового океана к 2300 году может вырасти до десяти метров по причине динамических изменений. Об этом доцент факультета географии Даремского университета Том Чадли рассказал британскому изданию The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание пишет, что с 2016 по 2021 год из-за климатических перемен ледяной щит Гренландии начал трескаться быстрее, чем ожидалось. А те трещины, которые были давно, сильно увеличились.

Среди причин называют усиление таяния льда из-за более теплой погоды и ускорение движения льда в океане, как следствие повышения температуры в океане.

"Это вещи, связанные с перемещением ледника и его ускорением... динамическая нестабильность может привести к повышению уровня моря на метр к 2100 году и на 10 метров к 2300 году", - говорится в публикации.

Чадли резюмировал, что в связи с этим ученым нужно прогнозировать повышение уровня моря, чтобы адаптироваться к изменениям.