Названы последствия столкновения Земли с 500-метровым астероидом

Южнокорейские ученые из Центра физики климата при Пусанском национальном университете провели моделирование, чтобы оценить последствия столкновения Земли с астероидом среднего размера (около 500 метров в диаметре). Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Столкновение с астероидом, подобным Бенну (который имеет шанс 1 из 2700 столкнуться с Землей в 2182 году), вызовет выброс сотен миллионов тонн пыли в верхние слои атмосферы.

Это приведет к глобальному похолоданию, причем температура поверхности Земли может снизиться на 4°C. При этом среднее количество осадков уменьшится на 15%, а озоновый слой может истощиться на 32%, что повысит уровень ультрафиолетового излучения.

Фотосинтез наземных растений сократится на 20-30%, что вызовет масштабные проблемы в сельском хозяйстве и поддержании продовольственной безопасности.

В отличие от суши, морской планктон восстановится уже через шесть месяцев и даже увеличит свою продуктивность благодаря обогащению воды железом из пыли.

Падение астероида также может привести к неожиданным последствиям. Например, диатомовые водоросли, богатые силикатом, начнут активно размножаться, что привлечет зоопланктон. Это может смягчить последствия нехватки продовольствия на суше.

Ученые отметили, что астероиды среднего размера сталкиваются с Землей примерно раз в 100-200 тыс. лет. Понимание их воздействия помогает подготовиться к потенциальным угрозам и оценить риски для биосферы и человечества.