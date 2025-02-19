В Антарктиде найдены останки древнейших современных птиц

Американские ученые из Тихоокеанского университета и других научных учреждений обнаружили окаменелости древнейших современных птиц вида Vegavis iaai на Южном полюсе. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Vegavis iaai были водоплавающими пернатыми, жившими 69 млн лет назад во времена мелового периода. Они принадлежали к группе, включающей уток и гусей.

Команда нашла в Антарктиде почти полный череп Vegavis. Он демонстрирует уникальные черты, такие как заостренный клюв и форма мозга, характерные для современных птиц.

Vegavis помогает разрешить давние споры о происхождении современных птиц. Его череп сохранил следы мощных челюстных мышц, что указывает на адаптацию к нырянию за рыбой - стратегию, не характерную для современных водоплавающих птиц, но схожую с поганками и гагарами.

По словам исследователей, в прошлом Антарктида была регионом с умеренным климатом и пышной растительностью. Она могла стать убежищем для птиц, позволив им пережить мел-палеогеновое вымирание, уничтожившее динозавров 66 млн лет назад.

Большинство птиц мелового периода, найденных в других регионах, сильно отличаются от современных. Антарктида, благодаря своей изоляции, могла стать "инкубатором" для ранних форм птиц, которые позже распространились по планете, отметили ученые.