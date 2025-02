Ученые выяснили, почему образованные люди легко верят интернет-фейкам

Немецкие ученые из Института развития человека Макса Планка провели масштабный метаанализ, чтобы выяснить, кто наиболее уязвим к онлайн-дезинформации и почему. Результаты опровергли многие распространенные стереотипы. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты проанализировали выводы 31 эксперимента, включавшего 256337 решений, принятых 11561 участником.

Оказалось, что образование не защищает от дезинформации. Люди с высшим образованием так же часто верят ложной информации, как и те, кто его не имеет. Это ставит под сомнение предположение, что критическое мышление, развитое в университетах, делает людей менее восприимчивыми к фейкам.

Также выяснилось, что пожилые люди лучше распознают ложь. Несмотря на стереотипы, что старшее поколение более уязвимо к дезинформации, исследование показало, что пожилые люди чаще правильно идентифицируют ложные заголовки. Однако они чаще делятся подобной информацией в интернете.

Кроме того, аналитическое мышление не всегда помогает. Люди с высокими аналитическими навыками лучше распознают ложь, но при этом более подвержены мотивированному размышлению - когнитивному процессу, при котором они защищают свои убеждения, даже если они ошибочны.

Эффект узнаваемости играет значимую роль. Если участники уже видели заголовок, они чаще считали его правдивым. Это подчеркивает опасность повторного распространения дезинформации в социальных сетях.

"Дезинформация - один из самых серьезных рисков для мира в ближайшие годы. Наши результаты помогут разработать более эффективные стратегии борьбы с ней", - отметил соавтор исследования Ральф Курверс.