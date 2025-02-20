Стало известно, как пандемия повлияла на Луну

Исследователи из Университета науки и технологий Миссури и Вест-Индского университета пересмотрели данные о температуре Луны и пришли к выводу, что пандемия COVID-19 не оказала влияния на нагрев спутника Земли. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (MNRAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее, в 2024 году, ученые предположили, что глобальные локдауны привели к снижению выбросов углерода и, как следствие, уменьшению количества теплового излучения, достигающего Луны. Согласно этой гипотезе, именно этот фактор мог вызвать зафиксированное снижение температуры на поверхности спутника в апреле-мае 2020 года. Однако новая работа показывает, что изменения температуры носили циклический характер и не связаны с пандемией.

Проанализировав данные, собранные зондом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили аналогичное падение температуры в 2018 году и постепенное ее снижение с 2019-го. Эти факты не соответствуют временным рамкам пандемии, что ставит под сомнение первоначальную гипотезу.

Кроме того, исследователи ссылаются на работу 2021 года, где отмечалось, что снижение выбросов в период локдаунов затронуло только нижние слои атмосферы Земли, а не космическое пространство. Ученые подчеркивают, что уменьшение количества загрязнителей в воздухе могло привести к большей отражательной способности атмосферы, что, наоборот, увеличило бы количество тепла, достигающего Луны.

"Мы не отрицаем, что температура на Луне действительно менялась в разные периоды наблюдений. Однако предположение, что причиной этих изменений стала человеческая деятельность, кажется слишком смелым", - заявил ведущий автор исследования, инженер Уильям Шонберг.