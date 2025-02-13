https://news.day.az/unusual/1729988.html Телескопы получили изображение «звездного букета» Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства показали новое составное изображение огромной области звездообразования 30 Золотой Рыбы в галактике Большое Магелланово Облако. Как передает Day.Az со ссылкой на Naked-science, оно напоминает букет, составленный из сотен тысяч звезд.
Телескопы получили изображение «звездного букета»
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства показали новое составное изображение огромной области звездообразования 30 Золотой Рыбы в галактике Большое Магелланово Облако. Как передает Day.Az со ссылкой на Naked-science, оно напоминает букет, составленный из сотен тысяч звезд.
Изображение создали с помощью данных, полученных космическими телескопами "Чандра" и "Хаббл", а также комплекса радиотелескопов ALMA.
Область звездообразования 30 Золотой Рыбы расположена на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от Земли.
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