На чешской свалке нашли редкий гоночный автомобиль

В Чешской Республике на территории одной из незаконных свалок был обнаружен автомобиль Audi RS Q e-tron. Данный электрокар является необычным, так как это модель, специально разработанная для участия в раллийных гонках. Как передает Day.Az со ссылкой на CarScoops, найденная машина оказалась в плачевном состоянии, что привлекло внимание местных властей и автоэкспертов.

Сообщается, что, судя по внешнему виду автомобиля, он подвергся значительным повреждениям. Это могло произойти либо в результате гоночных условий, либо в процессе транспортировки. Главной загадкой остается то, каким образом столь редкий и дорогостоящий экземпляр оказался на нелегальной свалке.

Местные органы начали расследование, чтобы установить, кому принадлежал автомобиль и при каких обстоятельствах он оказался в этой местности. Также идет проверка всех лицензий и документов, связанных с утилизацией транспортных средств в данном районе. Представители экологических организаций выразили обеспокоенность наличием таких случаев, указывая на необходимость ужесточения контроля за несанкционированными свалками.

Audi RS Q e-tron ранее активно использовалась в различных международных соревнованиях, таких как ралли Дакар, привлекая внимание своими технологическими особенностями. Однако пока остается неизвестным, был ли найденный автомобиль списан в утиль его владельцем или стал объектом незаконного вывоза.