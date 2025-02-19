Физики подтвердили библейскую версию сотворения мира

Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо, опубликовали статью "Как создать Вселенную", в которой они рассмотрели библейскую версию сотворения мира. Работа ученых доступна в библиотеке Корнеллского университета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В статье специалисты заявляют, что "мир возник так, как написано в Библии". Они утверждают, что с помощью математического языка смогли доказать эту версию происхождения Вселенной.

В своих вычислениях ученые опирались на механизм, разработанный математиком Андреем Марковым. Сделав выводы из исследований, физики отметили, что Вселенная образовалась из хаоса, как описано в священном писании. Из этой картины "складывается упорядоченный мир со стабильной материей, постоянной скоростью света и привычной нам гравитацией".

Эксперты также обнаружили несостыковки в Ветхом Завете. В Библии Бог предстает антропоморфным существом с конечностями, а в рамках Вселенной он является вибрацией и энергией, которая определяет все мировые процессы.