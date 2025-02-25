Ученые раскрыли новые источники «молекулы, создавшей Вселенную»

Американские ученые из Мичиганского университета сделали важное открытие, связанное с триводородом (H 3 ⁺) - молекулой, которую называют "создавшей Вселенную". Эта молекула играет ключевую роль в образовании звезд и межзвездных химических реакциях, а также присутствует в атмосферах газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

H 3 ⁺ - ионизированная молекула водорода, которая участвует в формировании звезд и сложных органических молекул в космосе. Хотя основной путь ее образования известен (столкновение молекулы водорода H 2 с ее ионизированным аналогом H 2 ⁺), ученые ищут другие источники этой молекулы, чтобы лучше понять ее распространенность во Вселенной.

Для изучения механизмов образования H 3 ⁺ учёные использовали сверхбыструю лазерную спектроскопию и передовые методы вычислительной химии. Это позволило им не только наблюдать процесс в реальном времени, но и создавать компьютерные модели, демонстрирующие, как образуется H 3 ⁺.

Исследователи уточнили, как H 3 ⁺ образуется в метилгалогенах и псевдогалогенах - соединениях, которые могут подвергаться двойной ионизации (потере двух электронов). Они обнаружили, что в таких молекулах H 3 ⁺ образуется через уникальный механизм, названный "блуждающим".

После двойной ионизации молекула не сразу распадается, как можно было бы ожидать. Вместо этого из нее высвобождается нейтральный водород (H 2 ), который "блуждает" по молекуле, пока не захватывает дополнительный протон, образуя H 3 ⁺.