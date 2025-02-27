Найден способ делать зомби из пауков

В Великобритании обнаружили грибок, который способен делать зомби из пауков. Об этом сообщает издание The Byte, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Грибок впервые заметили во время съемок телешоу в Северной Ирландии: он рос в пороховом погребе замка Эспи. Ему дали название Gibellula attenboroughii.

Специалисты обнаружили, что споры этого грибка способны заражать пещерных пауков, которые водятся в тех местах. Поведение зараженной особи полностью меняется: с этого момента паук заботится только о том, чтобы заразить других.

Грибок выгоняет "зомби" из-под земли и заставляет идти на открытое место. В нужном месте он выделяет нейротоксин, приканчивает паука и консервирует его останки. После этого грибок постепенно высасывает из него питательные вещества, прорастает и распространяет новые споры. Они заражают других пауков, и цикл повторяется.

Открытие описано в научном журнале Fungal Systematics and Evolution. Один из авторов работы, миколог Гарри Эванс, полагает, что грибку Gibellula attenboroughii можно найти множество применений в медицине. В частности, он может использоваться для изготовления антибиотиков.