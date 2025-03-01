Извержение вулкана превратило мозг жертвы в стекло

Ученые из Третьего университета Рима, возглавляемые вулканологом Гвидо Джордано, раскрыли уникальный способ, с помощью которого мозг человека, погибшего в катастрофическом извержении Везувия почти 2 тысячи лет назад, превратился в стекло. Орган подвергся витрификации - крайне редкому процессу, который никогда ранее не был зафиксирован для человеческой или животной ткани.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Витрификация - это процесс превращения вещества в стекло, происходящий при очень быстром охлаждении. В результате этого молекулы вещества не успевают организоваться в кристаллическую структуру, что приводит к образованию аморфного (неупорядоченного) твердого тела, известного как стекло.

Мозг был подвергнут такому процессу в результате воздействия температуры более 510 градусов Цельсия, что привело к быстрому нагреву и затем быстрому охлаждению. Ученые использовали различные аналитические методы, включая электронную микроскопию и рентгеновскую спектроскопию, чтобы изучить образцы стекла из черепа и позвоночника погибшего. Исследования показали, что молекулы нейронов и аксонов сохранились в стекле, что позволяет говорить о необычайной сохранности нейронных структур.

При этом выяснилось, что лавовый поток, который, как считалось, был причиной образования стекловидной массы, не мог бы достичь требуемых температур. Однако ученые выдвинули гипотезу, что виновником витрификации могло стать облако пепла, выброшенного из вулкана в первые минуты извержения, температура которого могла превышать 510 градусов, а затем быстро остывать.