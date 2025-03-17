Ученые обнаружили связь между приближением Судного Дня и ростом смертности

Ученые из Mass General Brigham выявили связь между положением Часов Судного Дня и уровнем смертности от определенных заболеваний и психических расстройств. Результаты показывают, что чем ближе стрелки Часов Судного Дня к полуночи - символу глобальной катастрофы, - тем выше показатели смертности, связанные с болезнью Альцгеймера, самоубийствами, несчастными случаями, а также расстройствами, связанными с употреблением алкоголя и наркотиков. Работа опубликована в журнале Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Часы Судного Дня, созданные в 1947 году журналом Bulletin of the Atomic Scientists, изначально указывали на угрозу ядерного уничтожения. В последние десятилетия их значение расширилось и стало включать в себя риски, связанные с изменением климата, киберугрозами, политической нестабильностью и другими факторами. Несмотря на известность и спорный характер этого символа, до сих пор связь между положением стрелок часов и здоровьем человека никто не исследовал.

"Наше исследование представляет собой первый шаг к пониманию того, как судьба мира и наше здоровье взаимосвязаны", - заявил ведущий автор исследования, доктор Самуэль Джастин Синклер из отделения психиатрии больницы Brigham and Women's Hospital. - "Звучит странно, но до нас никто этого не изучал".

Интересно, что исследователи также выявили снижение уровня смертности от злокачественных новообразований, ВИЧ и диабета. Это говорит о сложных механизмах воздействия социальных и политических факторов на здоровье общества.

"Благополучие и функционирование отдельных людей, общества, наций и всего человечества тесно связаны между собой", - отметил старший автор исследования доктор Дэвид Силберсвейг. - "Дальнейшие исследования помогут глубже понять эти взаимосвязи и использовать полученные данные для разработки более эффективной политики в области здравоохранения и социальных мер".

Авторы подчеркивают, что это исследование лишь первый шаг к раскрытию сложных взаимодействий между глобальными угрозами и состоянием здоровья населения.