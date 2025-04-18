https://news.day.az/unusual/1745996.html Впечатляющие статуи, созданные с помощью роборуки - ВИДЕО Monumental Labs, скульптурная компания из США, завоевала интернет популярностью благодаря своим впечатляющим статуям, которые они создают с помощью роборуки. Как передает Day.Az, машина, которую они ласково называют Микеланджело, производит настоящие шедевры.
Впечатляющие статуи, созданные с помощью роборуки - ВИДЕО
Monumental Labs, скульптурная компания из США, завоевала интернет популярностью благодаря своим впечатляющим статуям, которые они создают с помощью роборуки.
Как передает Day.Az, машина, которую они ласково называют Микеланджело, производит настоящие шедевры.
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