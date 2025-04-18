Впечатляющие статуи, созданные с помощью роборуки

Monumental Labs, скульптурная компания из США, завоевала интернет популярностью благодаря своим впечатляющим статуям, которые они создают с помощью роборуки.

Как передает Day.Az, машина, которую они ласково называют Микеланджело, производит настоящие шедевры.