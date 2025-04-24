Совет товарища спас рыбака от четырехметрового крокодила

На Северной территории в Австралии рыбак чудом избежал нападения четырехметрового крокодила. Об этом сообщает сайт Yahoo News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел во время рыболовного тура на реке Мэри. Это уникальное место: такой концентрации гребнистых крокодилов нет больше нигде в мире. Стоило рыбаку швырнуть пойманную рыбу в воду, как из мутной воды тут же показалась спина огромного крокодила, которого никто не заметил.

"Если бы он держал улов над бортом, мы бы его сейчас оплакивали, - говорит устроитель тура Джефф Роско, - Крокодил выдернул бы его из лодки". Он считает, что товарища спас его совет: перед рыбалкой он предупредил, что рыбу нужно не отпускать, а кидать в воду головой вперед.

В Австралии обитают гребнистые крокодилы, которые считаются одними из самых крупных хищников в мире. Самцы этого вида вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн.