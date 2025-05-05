Ребёнок в Испании живёт в «сумеречном мире» из-за редкого диагноза

В Испании медики диагностировали у 12-летнего ребенка редкое заболевание, из-за которого разрешили ему выходить на улицу только после заката.

Как передает Day.Az, его историю рассказало издание El Periodico.

Врачи обнаружили у ребенка пигментную ксеродерму, из-за которой его кожа чрезмерно чувствительна к ультрафиолету, поэтому повышается риск развития рака. В настоящее время лечения от данного заболевания не существует, из-за чего спокойно выйти из дома мальчик может только после заката.

Запрет врачей на нахождение на улице днем нарушается исключительно для похода в школу, но ребенок должен быть полностью защищен от солнца. Так, он использует солнцезащитный крем, одежду с длинными рукавами, перчатки, брюки, очки и шляпу с защитным экраном, а также всегда носит с собой измеритель ультрафиолетового излучения. По словам матери мальчика, из-за этого его социальная жизнь серьезно ограничена.