Вот так выглядят обитатели Лондонского зоопарка

В Лондонском зоопарке живет семья редких азиатских львов, включая троих львят.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, здесь также можно увидеть парагвайскую рогатую лягушку.

Вот так выглядят обитатели Лондонского зоопарка: