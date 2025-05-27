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Вот так выглядят обитатели Лондонского зоопарка - ВИДЕО

В Лондонском зоопарке живет семья редких азиатских львов, включая троих львят. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, здесь также можно увидеть парагвайскую рогатую лягушку. Вот так выглядят обитатели Лондонского зоопарка: