https://news.day.az/unusual/1757688.html Ленивец на дороге остановил движение в Бразилии - ВИДЕО В Бразилии водители на трассе остановились, чтобы помочь ленивцу перейти дорогу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Ленивец на дороге остановил движение в Бразилии - ВИДЕО
В Бразилии водители на трассе остановились, чтобы помочь ленивцу перейти дорогу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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