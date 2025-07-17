Ученые впервые узнали состав космической пыли в 5 млрд световых лет от Земли

Международная команда астрономов совершила прорывное открытие, изучив свойства межзвездной пыли в галактике, удаленной от нас на пять миллиардов световых лет. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Группа под руководством профессора Анны Саджиной из Университета Тафтса (США) с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST) обнаружила в галактике SSTXFLS J172458.3+591545 ледяные мантии на частицах пыли, содержащие воду, углекислый газ и оксид углерода.

Это первое в истории обнаружение таких сложных ледяных структур за пределами "локальной" Вселенной (на расстоянии более миллиарда световых лет). Особенно важно, что состав этих частиц оказался практически идентичным пыли в нашей собственной галактике.

"Открытие имеет фундаментальное значение для понимания процессов звездообразования и формирования планет в ранней Вселенной", - пояснила профессор Саджина.

До сих пор астрономы вынуждены были предполагать, что свойства пыли в далеких галактиках аналогичны наблюдаемым вблизи, но не имели этому подтверждения. Теперь JWST предоставил убедительные доказательства этого сходства.

Открытие имеет важные практические последствия для астрономии. Теперь ученые могут более точно корректировать свои расчеты, учитывая влияние пыли на наблюдения далеких объектов. Это особенно важно для изучения процессов формирования звезд и черных дыр в ранней Вселенной, которые часто скрыты плотными пылевыми облаками.