Выявлен возможный механизм развития жизни на Титане

Исследователи NASA предложили новый сценарий, при котором на спутнике Сатурна Титане могли бы самопроизвольно возникать пузырьки - везикулы, напоминающие простейшие предклеточные структуры. По мнению ученых, это один из ключевых шагов к появлению жизни. Работа опубликована в журнале International Journal of Astrobiology (IJA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На Титане, в отличие от Земли, на поверхности находится не вода, а жидкие углеводороды - метан и этан. Тем не менее именно там могли бы разворачиваться процессы, похожие на те, что миллиарды лет назад привели к возникновению жизни на Земле.

Команда NASA изучила, могут ли на Титане в его экстремальных условиях - при низких температурах и в углеводородной среде - формироваться везикулы, или замкнутые структуры из молекул-амфифилов. На Земле такие молекулы (например, в мыле или фосфолипидах) имеют два конца - один "боится" воды, другой ее "любит". Они могут самопроизвольно собираться в сферические оболочки, которые изолируют внутреннее содержимое от внешней среды - как это делает клеточная мембрана.

Но на Титане нет воды. Вместо этого ученые предложили иной сценарий: брызги, поднимающиеся из озер углеводородов при падении "дождевых капель" (состоящих тоже из метана), могут быть покрыты слоями амфифилов. При возвращении брызги в озеро две оболочки соприкасаются и сливаются, создавая везикулу. Внутри остается изолированная капля - подобие простейшей "ячейки", потенциально способной к дальнейшей эволюции.

Такие структуры не являются клетками в привычном смысле, но их наличие могло бы свидетельствовать о росте упорядоченности и сложности - условиях, необходимых для появления жизни.

"Даже если на Титане нет жизни, сама возможность формирования везикул говорит о том, что там могли бы появиться элементы, предшествующие живому", - объяснил Конор Никсон из Центра космических полетов Годдарда NASA.