В Чернобыле обнаружили новую форму жизни

Чернобыльская зона отчуждения давно стала символом места, опасного для человека. Но для некоторых организмов эта территория оказалась не приговором, а новым домом. Пока люди не рискуют заходить внутрь разрушенного энергоблока, там продолжают жить и приспосабливаться другие формы жизни. Самым странным среди них оказался черный гриб Cladosporium sphaerospermum, обнаруженный прямо на стенах одного из самых радиоактивных зданий на планете.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал ScienceAlert.

Несмотря на экстремальную обстановку, гриб не просто выживает, а чувствует себя удивительно хорошо. Ученые считают, что его темный пигмент меланин может играть роль аналога хлорофилла: поглощать энергию ионизирующего излучения и использовать ее для жизнедеятельности. Формально этот процесс называют радиосинтезом, хотя доказать его пока не удалось.

История началась еще в конце 1990-х, когда исследователи впервые обследовали внутренние помещения разрушенного реактора. К своему удивлению они нашли там целую колонию грибов, причем большинство из них были темными, богатым меланином. Доминировал Cladosporium sphaerospermum, и именно в его образцах зафиксировали самые высокие уровни радиации.

Позже группа ученых из США провела эксперименты, которые только усилили интригу. Когда гриб подвергали воздействию ионизирующего излучения, он не погибал и не замедлял рост. Напротив, его развитие ускорялось, а меланин менял свои свойства, словно реагируя на радиацию не как на угрозу, а как на дополнительный ресурс. Это противоречит типичному поведению живых организмов, ведь ионизирующее излучение способно разрушать молекулы, ломать ДНК и приводить к клеточной гибели.

При этом необычное поведение наблюдается не у всех похожих грибов. Некоторые виды действительно лучше растут под действием излучения, другие лишь увеличивают содержание меланина, но не демонстрируют ускоренного роста. Таким образом, уникальность Cladosporium sphaerospermum становится еще более заметной, а причины его особенности - еще более непонятными.

Ученые не исключают, что гриб использует радиацию не для питания, а как механизм адаптации, позволяющий ему выдерживать экстремальные условия. Но нельзя исключать и более неожиданную версию: возможно, организм все-таки нашел способ превращать энергию разрушительного излучения в способ выживания.