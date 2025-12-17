Странное захоронение эпохи викингов озадачило археологов

В Норвегии мужчина с металлоискателем обнаружил странное захоронение эпохи викингов, в котором рот скелета был закрыт раковинами морских гребешков, что вызвало вопросы о его символике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об это пишет The Independent.

Отмечается, что археологи озадачены символикой захоронения, но предполагают, что останки принадлежат "свободной и, вероятно, замужней женщине" IX века.

"В захоронении эпохи викингов, как мы полагаем, похоронена женщина в типичном для эпохи викингов костюме и украшениях XVIII века. Это указывает на то, что она была свободной и, вероятно, замужней женщиной", - сказал Раймонд Соваж, главный инженер кафедры археологии и культурной истории норвежского университета.

Он отметил, что наиболее примечательной находкой стали "две раковины морских гребешков, помещенные ко рту покойной".

Археологи предполагают, что похороненная женщина, вероятно, была "хозяйкой фермы", где было найдено захоронение.

Интересно, что практика размещения раковин на рту покойного ранее не была задокументирована ни в одном дохристианском захоронении в Норвегии. В Средние века раковины морских гребешков ассоциировались с культом святого Иакова, но в дохристианских захоронениях их находили крайне редко. Соваж сказал:

"Мы пока не знаем, что означает их символика".

Раковины были расположены изогнутыми сторонами наружу таким образом, что частично закрывали рот покойной женщины. Среди других артефактов, найденных в могиле, - две овальные броши, крепящиеся к бретелям платья на подтяжках, и небольшая кольцевая пряжка, закрывающая вырез на шее нижней юбки.

Важно, что также были найдены некоторые птичьи кости, вероятно, крылья, сообщили исследователи, добавив, что эти артефакты, вероятно, передавали какой-то символический смысл тем, кто присутствовал при захоронении.

С чего начались раскопки

Археологические раскопки на этом месте начались после того, как кладоискатель Рой Сёренг впервые обнаружил овальную брошь в округе Трёнделаг и обратился к исследователям.

В ходе предыдущих раскопок в этом районе был найден еще один скелет, который, по мнению исследователей, вероятно, принадлежал человеку на два-три поколения старше последней находки.

Отмечается, что ученые надеются более детально изучить новый скелет, проанализировать образцы ДНК, сохранить находку и взять дополнительные образцы для датирования. Они надеются узнать больше о женщине и ее возможном родстве с предыдущей находкой.