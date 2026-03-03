В Индии рыбаки поймали две редкие рыбы и заработали $3800, пишет News18, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рыбаки в устье реки Дигха в индийском штате Западная Бенгалия поймали две крупные редкие рыбы вида Telia Bhola общим весом около 50 килограммов. Улов сразу вызвал ажиотаж среди местных жителей и перекупщиков.

По данным местных торговцев, цена на аукционе за такую рыбу достигает $85 за килограмм. В результате продажи двух рыб рыбаки выручили $3800. Как рассказали очевидцы, стоимость стремительно росла прямо во время торгов.

Эксперты по рыболовству объясняют высокую цену особенностями этого вида. Telia Bhola ценится прежде всего из-за плавательного пузыря, который используется для производства рыбного клея и других продуктов. Этот компонент востребован на международном рынке и экспортируется по высокой стоимости, что напрямую влияет на цену самой рыбы.