Лотерейный билет, найденный в мусорном баке, оказался выигрышным
Житель штата Огайо рассказал, что пережил "настоящий ужас", когда понял, что случайно выбросил лотерейный билет, который позже оказался выигрышным, пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в городе Уиллард. Мужчина купил билет в местном магазине. По возвращении домой он по ошибке выкинул его в мусорное ведро. Когда осознание пришло, американец бросился к контейнеру и буквально раскопал его содержимое. Ему невероятно повезло: мусор ещё не успели вывезти.
Старания окупились - билет оказался победным. Сумма выигрыша составила $100 тысяч. После всех обязательных налоговых вычетов мужчина получил на руки $73 тысячи.
Представители лотереи штата Огайо подтвердили случай и напомнили игрокам всегда дважды проверять, куда они кладут свои билеты. Сам победитель признался, что этот день стал одним из самых волнительных в его жизни.
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