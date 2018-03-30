Дерзкое ограбление в России: грабители вынесли...50 кг пельменей - ВИДЕО

В Екатеринбурге трое налетчиков ворвались в бистро и вынесли 50 килограммов пельменей. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщается на странице заведения в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вы не поверите, но такое могло произойти только на Урале. Вчера, около 22:00, к нам в "Замес" ворвались трое неизвестных в масках. В результате этого вероломного ограбления был *** [украден] весь пельменный запас. По данному факту возбуждено дело, на месте работают следователи", - говорится в сообщении.

Шеф-повар бистро Владимир Олькиницкий рассказал журналистам "КП.ru", что в момент ограбления денег в кассе уже не было, выручку инкассировали. Потому налетчики и решили брать, что было - замороженные пельмени. Перепугав двух сотрудниц заведения, они побросали добычу в спортивные сумки и скрылись с места преступления.

В сети к сообщениям об ограблении пельменной отнеслись скептически. В комментариях под видео инцидента в Instagram подписчики назвалислучившееся "отличным пиар-ходом" и "хорошей рекламой". В пресс-службе МВД журналистам сообщили, что сообщение о налете на бистро проверяется.

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