Ученые выяснили почему не нужно чесать собаке живот, когда она его подставляет
Ветеринары говорят, что если собака ложится на спину, это действительно знак особого доверия к человеку. Но, вместе с тем, это и не "приглашение" прикасаться к животу животного.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, профессор Эдинбургского университета рассказал об особенностях поведения собак: если животное доверяет человеку, оно может лечь на спину. Но не стоит воспринимать это как приглашение прикасаться к животу пса - это нарушение личного пространства животного.
Собаки разрешают человеку чесать живот не потому, что это доставляет им удовольствие, а потому что знают, что эта процедура радует человека.
Ветеринар обратил внимание и на еще одну распространенную ошибку хозяев собак - они ругают питомцев, когда те начинают лаять на новопришедших гостей или незнакомцев. Повышенный и сердитый тон голоса хозяина говорит собаке, что человек встревожен, поэтому животное воспринимает гостя как еще большую угрозу и лают громче. Правильнее либо не реагировать на лай, либо ласково успокоить собаку и как-то отвлечь.
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