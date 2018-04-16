Самые страшные персонажи из фильмов ужасов и их исполнители в обычной жизни - ФОТО

Лишь при одной мысли об этих персонажах мурашки по коже: мы все помним их по фильмам ужасов, а многие из них - экранное воплощение городских легенд, вселявших страх в целые поколения. Актеры, сыгравшие монстров в кино, в реальной жизни совсем не такие страшные. Из-за отсутствия грима многих даже не узнать. Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru предлагает вам посмотреть, как выглядят живые кошмары любителей фильмов ужасов в обычной жизни.

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Кожаное лицо из фильма "Техасская резня бензопилой: Начало" (2006) - Эндрю Бринярски

Это один из семи актеров, сыгравших роль жуткого маньяка по прозвищу Кожаное лицо, который уничтожал все живое бензопилой. Актер также снимается в сериалах и активно занимается бодибилдингом.

Джейсон Вурхиз из фильма "Пятница, 13-е" (1980) - Ари Леман

Ари Леман был первым актером, сыгравшим Джейсона Вурхиза. Леман стал версией злодея в молодости. Актеру было всего 15, когда его взяли на роль Вурхиза. Он отлично подошел по габаритам: несмотря на юный возраст, его рост составлял 180 см.

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Джек Торренс из фильма "Сияние" (1980) - Джек Николсон

Режиссер Стэнли Кубрик был уверен, что на эту роль подойдет лишь Джек Николсон, хотя на нее якобы претендовали и Роберт Де Ниро, и Робин Уильямс. Действительно, вряд ли кто-либо еще справился бы с ней столь же блестяще.

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Самара из фильма "Звонок" (2002) - Дэйви Чейз

Любители кино и сериалов наверняка не раз видели на экране Дэйви: она снималась и в "Донни Дарко", и в таких сериалах, как "Скорая помощь" и "Зачарованные". Но именно она - та жуткая девочка, которая вылезла из телевизора в фильме "Звонок" и которая продолжает являться многим в кошмарных снах.

Пинхед из фильма "Восставший из ада" (1987) - Даг Брэдли

Это тот самый случай, когда актер становится своего рода заложником роли: Дуглас Брэдли сыграл одного и того же героя в восьми фильмах подряд. Он пытался сниматься в фильмах других жанров, однако роль Пинхеда так и осталась самой заметной в его карьере. Да и вряд ли можно представить себе в этой роли какого-то другого актера.

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Фредди Крюгер из фильма "Кошмар на улице Вязов" (1984) - Роберт Инглунд

Сыграв серийного убийцу, Инглунд, как и Даг Брэдли, стал актером, исполнившим главную роль в восьми фильмах ужасов подряд. Он до сих пор активно работает в кино, однако наиболее популярен именно в фильмах ужасов.

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Лепрекон из фильма "Лепрекон" (2003) - Уорвик Дэвис

Дэвис много где снимался, он очень востребованный актер. В его портфолио - роли в "Гарри Поттере" и "Звездных войнах", и это один из самых знаменитых актеров-карликов в Голливуде.

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Валак из фильма "Заклятие 2" (2016) - Бонни Ааронс

Бонни Ааронс - очень разноплановая актриса с яркой внешностью: она снималась и в ужастиках, и в комедийных фильмах. Во второй части "Заклятия" она сыграла демона Валака, и эта роль принесла ей большую популярность. Нужно отметить, что гримеры в этой картине постарались на славу.

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Клоун Пеннивайз из фильма "Оно" (1990) - Тим Карри

Британский актер Тим Карри настолько блестяще сыграл роль жуткого клоуна в экранизации романа Стивена Кинга "Оно", что у многих людей сформировалось стойкое отвращение к клоунам. Кстати, Карри не только актер, но и певец и композитор. В 2013 году, к сожалению, с актером случился инсульт, из-за которого теперь он передвигается на инвалидной коляске, однако он не перестал активно работать.

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Джон Крамер из фильма "Пила" (2003) - Тобин Белл

Это самая известная роль в карьере Тобина Белла, однако его лицо также знакомо зрителям по сериалам "Секретные материалы", "Уокер, техасский рейнджер" и "Скорая помощь".

Майкл Майерс из фильма "Хэллоуин" (1978) - Ник Касл

Касл - один из первых, кто исполнил роль маньяка Майкла Майерса, благодаря чему снискал немалую популярность. В данный момент актер в основном снимает собственные фильмы и пишет сценарии.