В Монтенегро объявили окончательные результаты выборов президента

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Монтенегро опубликовала окончательные результаты прошедших 15 апреля выборов президента республики, согласно которым победил экс-премьер Мило Джуканович, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Всего были зарегистрированы семь кандидатов, правом голоса обладали 532 599 граждан республики, явка составила 63,92%

Лидер ориентированной на сотрудничество с Россией и Сербией партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич получил 9,4 тысячи голосов или 2,81 процента, выдвиженец оппозиционных партий Демократический фронт (ДФ), "Демократы", Социалистической народной партии и URA Младен Боянич - 111,7 тысячи голосов или 33,4 процента, лидер бошняцкой (славянско-мусульманской) Партии справедливости и примирения Хазбия Калач - 2,67 тысячи голосов или 0,8 процента, оппозиционный предприниматель Василие Миличкович - 1,59 тысячи голосов или 0,48 процента, кандидат "Сербской коалиции" Добрило Дедейич - 1,3 тысячи голосов или 0,41 процента, единственная женщина-кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Драгиня Вуксанович - 27,4 тысячи голосов или 8,2 процента.