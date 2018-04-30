Ученые показали, что было бы, если бы астероид врезался в Землю - ВИДЕО

Ученые из Брауновского университета с помощью аппаратуры NASA смоделировали последствия столкновения астероида с Землей при скорости 18 тыс. км/ч, пишет журнал Science Advances.

Целью было узнать какое количество воды принесет с собой астероид на нашу планету, чтобы сформулировать еще одну гипотезу появления H2O на Земле, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ученые установили в ходе эксперимента, что до 30% воды при таком столкновении сохранится на поверхности Земли. Таким образом, в теории астероиды могут служить некоей межгалактической службой доставки воды.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

