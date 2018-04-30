Ученые показали, что было бы, если бы астероид врезался в Землю - ВИДЕО
30 апреля 2018 12:25 512
Ученые из Брауновского университета с помощью аппаратуры NASA смоделировали последствия столкновения астероида с Землей при скорости 18 тыс. км/ч, пишет журнал Science Advances.
Целью было узнать какое количество воды принесет с собой астероид на нашу планету, чтобы сформулировать еще одну гипотезу появления H2O на Земле, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ученые установили в ходе эксперимента, что до 30% воды при таком столкновении сохранится на поверхности Земли. Таким образом, в теории астероиды могут служить некоей межгалактической службой доставки воды.
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