Ученые показали, что было бы, если бы астероид врезался в Землю - ВИДЕО

30 апреля 2018 12:25

Ученые из Брауновского университета с помощью аппаратуры NASA смоделировали последствия столкновения астероида с Землей при скорости 18 тыс. км/ч, пишет журнал Science Advances.

Целью было узнать какое количество воды принесет с собой астероид на нашу планету, чтобы сформулировать еще одну гипотезу появления H2O на Земле, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ученые установили в ходе эксперимента, что до 30% воды при таком столкновении сохранится на поверхности Земли. Таким образом, в теории астероиды могут служить некоей межгалактической службой доставки воды. 

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Ученые показали, что было бы, если бы астероид врезался в Землю

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