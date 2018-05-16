В Афганистане более 20 силовиков погибли при столкновении с талибами

По меньшей мере 22 сотрудника сил безопасности Афганистана погибли в ходе столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" в провинции Газни в центральной части страны. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на членов совета провинции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, столкновения начались в ночь со вторника на среду после того, как боевики предприняли наступление на два района провинции.

По информации местных властей, также в ходе боев ранения получили еще пять силовиков.

Наступление в провинции Газни произошло на следующий день после того, как порядка 2 тысяч боевиков "Талибана"* атаковали провинцию Фарах. Как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции, в ходе боев были ликвидированы более 300 боевиков, 25 представителей силовых ведомств погибли.

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