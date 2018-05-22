Американский подросток притворился полицейским и ограбил слепого

В Нью-Йорке 14-летний подросток притворился полицейским и украл кошелек у слепого мужчины. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Юноша приблизился к 64-летнему мужчине с белой тростью, представился офицером полиции и предложил провести его через турникеты на станции. Камеры видеонаблюдения показали, что, как только слепой мужчина согласился, подросток расстегнул рюкзак инвалида, достал из него кошелек и убежал.

По данным полицейских, в кошельке было 85 долларов наличными и несколько кредитных карт. С одной из них юноша смог снять 500 долларов в ближайшем магазине. Малолетнего правонарушителя отвела в участок его мать. Против него было возбуждено дело о хищении в крупных размерах и самовольном присвоении звания должностного лица.

В августе 2016 года сообщалось о наркоторговце, притворившимся стариком, чтобы спастись от полицейских. Тем не менее, стражи порядка сумели разглядеть лицо преступника за гримом и арестовали его.

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