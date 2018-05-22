Американский подросток притворился полицейским и ограбил слепого
В Нью-Йорке 14-летний подросток притворился полицейским и украл кошелек у слепого мужчины. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru
Юноша приблизился к 64-летнему мужчине с белой тростью, представился офицером полиции и предложил провести его через турникеты на станции. Камеры видеонаблюдения показали, что, как только слепой мужчина согласился, подросток расстегнул рюкзак инвалида, достал из него кошелек и убежал.
По данным полицейских, в кошельке было 85 долларов наличными и несколько кредитных карт. С одной из них юноша смог снять 500 долларов в ближайшем магазине. Малолетнего правонарушителя отвела в участок его мать. Против него было возбуждено дело о хищении в крупных размерах и самовольном присвоении звания должностного лица.
В августе 2016 года сообщалось о наркоторговце, притворившимся стариком, чтобы спастись от полицейских. Тем не менее, стражи порядка сумели разглядеть лицо преступника за гримом и арестовали его.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Любителей селфи поставят на место
Нефть дорожает на опасениях санкций против Венесуэлы со стороны США
В Иране возросло число погибших при отравлении грибами
Чем полезна клубника
Riçard Almeyda "Qarabağ"dan getdi - Hansı kluba?
-
21 Май 18:00 21 748
-
21 Май 14:26 6 616
-
21 Май 10:20 6 522
-
21 Май 10:54 6 335
-
21 Май 09:06 5 511