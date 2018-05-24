Гавайский вулкан изверг метановые потоки - ВИДЕО

Из-за сейсмической активности могут проснуться еще 13 вулканов, которые окружают острова. На самом Килауэа появились новые огромные трещины. Из них с шипением выливаются реки лавы. Все происходит в считаных километрах от жилых домов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Один из огненных потоков достиг электростанции. Ее работу экстренно остановили.

Сейчас ситуация ухудшилась: из-под земли начал выходить метан, он вспыхивает и загорается. В любой момент все может закончиться взрывом.

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