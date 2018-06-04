Новые шокирующие кадры извержения вулкана в Гватемале - ВИДЕО

BNL News публикует новые кадры извержения вулкана Фуэго в Гватемале, жертвами которого стали не менее 25 человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Вулкан считается одним из самых активных в Центральной Америке. Нынешнее извержение - уже второе с начала года.

Сообщается о 296 пострадавших в результате извержения. Вулканический пепел засыпал 7 районов, прилегающих к вулкану.

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