В Гватемале вытащили из вулканического пепла живого ребенка - ВИДЕО
6 июня 2018 14:10 356
Сильнейшее за последние 40 лет землетрясение произошло на побережье Гватемалы в воскресенье, 4 июня, и продолжалось более двадцати часов. Вулкан Фуэго бушевал более шестнадцати часов, лава была раскалена до 700°C, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Пепел распространился на близлежащие здания, улицы, растения и припаркованные автомобили - дома оказались разрушенными. Спасатели не ожидали найти под завалами живых людей, однако чудо все-таки случилось - в пепле была найдена завернутая в одеяло годовалая девочка, пишет Daily Mail.
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