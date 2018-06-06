В Гватемале вытащили из вулканического пепла живого ребенка - ВИДЕО

6 июня 2018 14:10

Сильнейшее за последние 40 лет землетрясение произошло на побережье Гватемалы в воскресенье, 4 июня, и продолжалось более двадцати часов. Вулкан Фуэго бушевал более шестнадцати часов, лава была раскалена до 700°C, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Пепел распространился на близлежащие здания, улицы, растения и припаркованные автомобили - дома оказались разрушенными. Спасатели не ожидали найти под завалами живых людей, однако чудо все-таки случилось - в пепле была найдена завернутая в одеяло годовалая девочка, пишет Daily Mail.

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В Гватемале вытащили из вулканического пепла живого ребенка

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