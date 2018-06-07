Власти Афганистана заключили перемирие с талибами по случаю окончания Рамазана

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в четверг о введении временного режима прекращения огня и перемирии с радикальным движением "Талибан", сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я поручаю всем силам безопасности и обороны страны прекратить наступательные операции против членов движения "Талибан" во время действия режима прекращения огня", - написал Ашраф Гани в Twitter.

По данным телеканала Tolo News, перемирие вводится по случаю окончания месяца Рамазан и праздника Ид аль-фитр (Ураза-байрам). Оно начнется во вторник, 12 июня, и продлится неделю, до 19 июня.

"Правительство Афганистана объявляет о начале режима прекращения огня с 27-го дня Рамазана (12 июня) до пятого дня Ид аль-фитр (19 июня)", - цитирует телеканал заявление властей.

Ид аль-фитр отмечается в первый день месяца шавваль, следующего за Рамазаном, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета до заката.

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