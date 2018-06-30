Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с "Талибаном"

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением "Талибан", операции вооруженных сил возобновятся. Об этом сообщает телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Гани заявил, что перемирие правительства (с "Талибаном") завершилось, и силы безопасности продолжат операции", - сообщается в Twitter телеканала.

По словам афганского президента, "многие члены "Талибан" хотят мира, и перемирие доказало, что "Талибан" устал от войны".

"Нация показала, что она готова к воссоединению", - заключил Гани в ходе телевизионного обращения.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамазан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан", в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

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