Рыбаки спасли акулу, которая запуталась в их сетях - ВИДЕО
7 июля 2018 10:27 129
В австралийском прибрежном районе Саншайн-Кост группа рыбаков спасла акулу, которая запуталась в их сети. Об этом сообщает UPI.
Очевидец снял на видео, как мужчины освободили хищную рыбу из снасти, а затем волоком потащили ее к морю за хвост. "Сейчас сезон кефали, и акула попала в сеть для ловли кефали", - объяснил автор ролика, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Оказавшись в воде, акула попыталась уплыть, но выбрала неверное направление и очутилась на мели. Один из рыбаков снова пришел ей на помощь и поволок ее в более глубокое место.
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