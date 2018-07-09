Обаму поймали на нежелании бороться с афганским героином

Администрация бывшего президента США Барака Обамы в 2013 году отклонила план по преследованию американскими судебными органами командиров движения "Талибан" и их союзников-наркоторговцев. Об этом пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

План под названием "Операция ответное действие" (Operation Reciprocity) предусматривал пресечение поставок наркотика по всему миру и противодействие "Талибану", чьи доходы от наркобизнеса способствовали росту повстанческого движения в Афганистане и убийствам американских солдат. Однако администрация Обамы, сославшись на "политические соображения", документ отклонила.

"Это была самая эффективная из всех разработанных стратегий борьбы с организаторами поставок наркотиков из Афганистана и отделения их от "Талибана"", - говорит один из разработчиков операции Майкл Марсак (Michael Marsac).

Авторы плана - Управление по борьбе с наркотиками и министерство юстиции - критикуют решение бывшей администрации и надеются, что действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп утвердит разработанную ранее тактику борьбы с поставками героина из среднеазиатской страны.

Талибы и связанные с ними наркобароны ответственны за поставки 90 процентов героина в мире, пишет издание.

Исламистское движение "Талибан" появилось в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в Афганистане, а после свержения в 2001 году начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook