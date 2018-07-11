Рыбачка два часа боролась с двухметровой акулой и победила - ВИДЕО

Американка выловила двухметровую акулу и вытащила ее на пляж. Видео инцидента опубликовал портал Fox News.

Лорен Биггерс (Lauren Biggers) из города Конро, штат Техас, вместе с мужем в честь его дня рождения отправились на рыбалку. Они закинули удочки и веселились на берегу. Биггерс заметила, как один из поплавков задергался, и принялась тянуть попавшуюся на наживку рыбу, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

После двух часов стараний американка, окруженная посетителями пляжа, вытащила на берег акулу. "Я думаю, что если бы не тренировки, я бы не смогла поймать рыбу, которая весит больше, чем я. Когда я вытащила ее на берег, то ощутила невероятный восторг, ведь все это время я сомневалась, что смогу сделать это, но очень хотела", - призналась она.

Как только Биггерс вытянула рыбу на берег, муж выбежал из ресторана и помог оттащить ее подальше от воды. Они сделали несколько фотографий с уловом и отпустили акулу в океан.

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