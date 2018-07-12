Правительство Хорватии провело заседание в футболках сборной - ВИДЕО

Члены правительства Хорватии после победы сборной в полуфинале чемпионата мира по футболу пришли на заседание в футболках сборной. Об этом сообщает HRT Vijesti.

В Хорватии сегодня ночью праздновали первый в истории чемпионатов мира выход команды в финал турнира. В социальных сетях очевидцы опубликовали видео, на которых запечатлены городские улицы с толпами радующихся людей, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Напомним, 11 июня сборные Хорватии и Англии сражались за выход в финал ЧМ-2018. В основное время встречи команды не смогли решить, кто выйдет в финальный матч турнира. И только в овертайме хорваты вырвали победу у англичан. Результат встречи - 2:1.

Пятнадцатого июня сборные Франции и Хорватии сойдутся в решающей игре чемпионата. Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники".

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