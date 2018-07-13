На одном из вулканов Вануату нашли огненный бассейн - ВИДЕО

Кадры, от которых захватывает дух, снял пилот вертолета в Вануату. Он буквально завис над жерлом одного из действующих вулканов, внутри - активное лавовое озеро, температура даже на высоте в несколько метров над Землей - под шестьдесят градусов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отважный путешественник продержался на весу несколько минут ради впечатлений и редкого видео. И, как видите, это того стоило.

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