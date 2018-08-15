Талибы атаковали военную базу в Афганистане, десятки погибших

По меньшей мере 45 представителей сил безопасности Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на военную базу в провинции Баглан на северо-востоке страны. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Нападение на базу было совершено в ночь на среду. По словам источника в полиции, в результате атаки боевиков "погибли 35 военнослужащих и 10 сотрудников местной полиции". В правоохранительных органах подтвердили факт нападения, однако не стали уточнять количество погибших.

Накануне представитель лагеря "Шахин" Мохаммад Ханиф Резае сообщил РИА Новости, что боевики радикального движения "Талибан"* захватили военную базу в провинции Фарьяб на северо-западе страны. По данным местных СМИ, в ходе атаки на базу погибли по меньшей мере 17 военнослужащих армии Афганистана и еще 12 пострадали. Глава местного совета в Фарьябе Сабгатуллах Силаб Муавин заявил, что судьба десятков солдат, находящихся на базе, остается неизвестной.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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