В афганском Газни уничтожили свыше 400 талибов

Число боевиков радикального движения "Талибан", ликвидированных во время четырехдневных боев в городе Газни на востоке Афганистана, превысило 400. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявлял о ликвидации 194 боевиков в результате двух авиаударов в понедельник. Во время ожесточенных боев также погибли около 100 силовиков и по меньшей мере 20 мирных жителей.

Как сообщает 1TV, число жертв среди гражданского населения возросло до 35 человек, еще десятки людей получили ранения. Эту информацию подтвердил телеканалу губернатор Газни.

Талибы начали штурм города Газни в прошлую пятницу. В ответ власти Афганистана направили в город 1 тысячу бойцов спецназа и 400 бронемашин. Кроме того, ВВС страны нанесли по городу два авиаудара.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан*", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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