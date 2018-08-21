Очевидцы засняли на видео падение ярчайшего метеорита - ВИДЕО

Жители американского штата Алабама засняли на видео падение ярчайшего метеорита. Астероид упал в США 17 августа. При этом свечение огненного шара было в 40 раз ярче Луны, сообщает NASA.

Метеорит упал в районе поселения Теркитаун.

Скорость падения, согласно данным специалистов, оценивается более чем в 86,4 км/ч, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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