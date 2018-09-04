Во Франции российских туристов ограбили на миллион долларов
Неизвестные ограбили российских туристов, когда они покидали аэропорт парижского пригорода коммуны Ле-Бурже, сумма ущерба составляет до миллиона долларов. Об этом сообщает радиостанция Europe1, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным радиостанции, инцидент произошел в понедельник в 22.30 по местному времени. Трое российских туристов, прибывших из Ниццы, покидали аэропорт на машине, когда им преградил путь автомобиль со злоумышленниками в масках.
Неизвестные забрали три чемодана, сумку и мобильные телефоны. Водитель автомобиля, который арендовали туристы, попытался сфотографировать грабителей, но они забрали и его телефон и скрылись с места происшествия.
Потерпевшие обратились в полицию. По предварительным данным, сумма украденных вещей, в том числе люксовой одежды и украшений, составляет от 500 тысяч до одного миллиона долларов.
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